Tsjinstanners fan sânwinning yn de Iselmar komme yn aksje

De aksjegroep Murns hat mei natuerorganisaasjes yn 2019 mei súkses protestearre tsjin sânwinning. Op in konferinsje mei it Ryk, gemeenten en sânwinbedriuwen is lykwols koartlyn sein dat it fine sân op de boaiem fan de Iselmar nedich is foar wenningbou. De tsjinstanners tinke dat it Ryk it no trochsette sil, lykas mei de gaswinning.

"Sjoch nei de eigen wetten"

"We hawwe alle oerheden dy't oer de Iselmar geane frege om asjeblyft earst nei de eigen wetten te sjen, wat wol of net mei", seit Baukje Miedema fan de Aksjegroep Murns. "Dan kin sânwinning neffens ús op in hiel soad plakken net."