LTS 2.0: skoallen yn Noardwest-Fryslân stome learlingen klear foar technyk

Nei it twadde jier kieze de learlingen foar in profyl dat it bêst by se past. Neffens Harry Hoefakker fan it Ulbe van Houten binne de learlingen entûsjast. "Se fine it in grut pluspunt dat se sels in karfak kieze meie dy't by se past en dêr't har ynteresse leit. Hjirmei komme we wer ticht by it âlde LTS, mar dan yn in moderne útfiering."

De kommende moannen jouwe beide skoallen in soad omtinken oan de start en de ynskriuwing foar de nije technykklasse, ûnder oare by de iepen dagen en by it evenemint Techniek Tastbaar op 4 maart yn Frjentsjer.