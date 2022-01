Nije daamwân by Holwert is net samar pleatst: "Deze klus is een echte uitdaging"

"Als het weer mee zit, worden vrijdag de eerste damwandplaten de grond ingeheid", fertelt De Vries. "De omstandigheden op de veerdam maken deze klus tot een echte uitdaging. Niets is zo veranderlijk als het weer."

Wat de put krekt sa moai makket, is neffens de haadútfierder de 'prachtige omgeving en complexiteit van de locatie'.

De boat fan en nei It Amelân hat gjin oerlêst fan de wurksumheden. "In een vroeg stadium hebben wij al met Wagenborg en andere gebruikers van de veerdam om tafel gezeten. In principe hebben we elke dag even kort overleg met Wagenborg, of de schipper van de boot. De afspraak is dat wij de werkzaamheden kort stoppen als de boot aankomt. Als die vertrekt, gaan wij weer verder met onze werkzaamheden."

Moannen wurk

It wurk oan de feardaam duorret moannen. "Je zou zeggen, een tiental meters damwand heb je toch zo geplaatst? Maar er gebeurt echt nog heel veel om heen. In een dag of tien willen we de nieuwe stalen damwand voor de oude geplaatst hebben. Daarna begint het verankeren, het grondwerk, nieuwe reddingstrappen. Daarnaast zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden, die hier vaak iets heftiger zijn dan binnendijks."