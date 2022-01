HEA! In eigen plak foar de Boonstra's

De manlju fan de famylje Boonstra fan Beetstersweach komme net graach yn de wenkeamer. Se fiele harren dêr nei in ferbouwing net thús. Alteast, sa wie it njoggen jier ferlyn. Doe't HEA! yn 2012 op besite kaam, hiene Tjalling, Willem en Oane Willem harren eigen hok en sieten dêr mear as yn de wenkeamer. Yn 2022 is it net hiel oars. Noch altiten binne de Boonstra's it faakst yn harren hok te finen en komme allinnich foar it iten yn de wenkeamer.