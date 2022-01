Behearautoriteit Waad oer de kop; ien direkteur fuort

It oanskerpjen fan de struktuer fan de behearautoriteit hat gjin doel as ek net it belied oanskerpe wurdt, fine se by de Waadferiening. Dêr fine se ek dat der mear middels en foech nei dy Beheerautoriteit Waddenzee ta moatte.

Ek by de saneamde 'Terrein Beherende Organisaties' (TBO's) dy't de natuer by en op it Waad behearre stiet de winsk foar in dúdlik belied foarop. Fierder wolle sy dat de ûnôfhinklike posysje fan de behearautoriteit hanthavene wurdt, sadat dy ek nei bûten ta warskôgje kin as it belied it natuerbehear yn it paad sit. As dat fuortfalt, ûntstiet der in 'grut probleem' sa seit ien fan de belutsenen.

Iepenlike krityk net op priis steld

Doe't út de behearautoriteit fraachtekens set waarden by de oanlis fan in stroomkabel troch Skiermûntseach, foel dat net by eltsenien like goed. Yn de evaluaasje fan Beheerautoriteit Wadden wurdt sein dat sy dêr eins it foech ek net ta ha. Sy moatte har beheine ta advys oan de belutsen ministearjes en de provinsjes en soks net nei bûten ta bringe.