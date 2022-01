Ynskriuwing foar tredde edysje fan de Onbeperkte Elfstedentocht iepen

"Er is een enorme behoefte aan de tocht. De jongste deelnemer van vorig jaar, Lévi, heeft zich ook weer aangemeld. Het ontroerende is dat iedereen het op zijn eigen manier en met een eigen doel doet. Wat me ook zo ontroerde, was een vrouw die in Sloten 10 meter kwam lopen. Ze had een halfjaar lang met haar therapeut geoefend. Ze was zó trots."

Oprop

Wat mear dielnimmers oft meidogge, wat grutter de logistike organisaasje wurdt. "Er moeten onder andere rolstoeltoegankelijk sanitair en vervoer komen." Dat komt klear, se fynt dat elkenien meidwaan mei en docht in oprop: "Doe mee, stel je zelf een doel."

De tocht is ferdield yn fiif etappes en alle dagen is der in finishplak. De start is yn Ljouwert. De dielnimmers kieze sels hoe't se meidwaan wolle: kuierjend, op de fyts, tandem, rolstoel, handbike, scootmobyl of in oar helpmiddel.