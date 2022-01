Nije knyppunten levering en oansluting griene stroom yn Fryske doarpen

De maksimale kapasiteit is dêr berikt, meldt netbehearder Liander. De knyppunten reitsje allinnich klanten mei in oansluting fan grutferbrûk, lykas bedriuwen.

Yn Akkrum, Midlum en Stiens kinne gjin nije grutferbrûkers op it net oansletten wurde. Yn Koatstertille, Marnesyl en Twizelerheide is weromlevering fan elektrisiteit, dy't opwekt is troch sinnepanielen of wynmûnen, net mear mooglik.

Al langer problemen

It is net foar it earst dat der problemen binne. Op guon plakken rint it netwurk al langer fol. Yn in grut part fan Fryslân koenen bedriuwen al gjin stroom krije troch de krapte.

Wichtige plakken foar yndustry en bedriuwen - lykas Ljouwert, It Hearrenfean en Wolvegea - lizze yn 'read gebiet', dêr't de problemen it slimst binne.

Oprop Liander: ein oan geunstige regeling sinnepanielen

It netwurk rint fol troch de hieltyd grutter wurdende fraach nei elektrisiteit en de rappe opkomst fan sinne- en wynenerzjy. Earder dizze wike die Liander noch in oprop oan de regearing om in geunstige regeling foar sinnepanielen stil te setten en yn stee dêrfan in subsydzje te starten foar thúsbatterijen.

Minsken kinne mei sa'n batterij stroom opslaan en brûke op it stuit dat de sinne net skynt. Sokke batterijen binne al gau 5.000 euro en dêrom kin de oerheid better dêr subsydzje foar beskikber meitsje, is it idee fan Liander.

Utwreidingsplannen kostber

Der binne wol plannen om de kapasiteit út te wreidzjen, mar dêr is in soad jild foar nedich. Boppedat duorret it wol in skoft foardat it klear is.

Liander stekt de kommende fiif jier yn totaal 1 miljard euro yn it ferbetterjen fan it net yn Fryslân en de Noardeastpolder.