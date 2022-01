Museum Dokkum krijt skûtsjeskilderij Ebenhaëzer

It akwarelskilderij is makke troch Rienk Vlieger út Eastermar en krijt plak yn de Dokkumseal fan it museum.

Oanlieding fan it bestjoer fan it Dokkumer skûtsje Ebenhaëzer om it skilderij oan it museum te jaan, is it edukaasjeprojekt oer skûtsjes dat dit jier begjint. Dat lesprogramma is in inisjatyf fan Stichting Foar de Neiteam. Fanwegen corona is de startdatum noch net bekend,

Under lieding fan skipper Olphert van der Pol hopet it skûtsje Ebenhaëzer it kommende jier kâns te meitsjen by de IFKS. It is it earste wedstriidskûtsje yn de skiednis fan Dokkum.