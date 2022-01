"Aksjes binne slagge, no moat der perspektyf komme foar kultuersektor"

Se hopet de kommende dagen benammen perspektyf fan Den Haag te krijen. "Dat ha we echt nedich. Net fan de ien op oare dei ticht en dan samar wer iepen."

Lange termyn

It giet dus om perspektyf op de lange termyn. "Ik begryp wol dat it net altyd maklik is om te foarsizzen", seit Pratley. "Mar nei twa jier is it wolris tiid om in plan foar de langere termyn te hawwen. Wat is de kommende moannen de bedoeling?"

Samar wer iepen kin Tryater ek net. "It kostet wiken om alles goed ta te rieden en in foarstelling klear te hawwen. We ha bygelyks in grutte foarstelling pland yn maaie. As dat trochgiet, dan moatte we yn maart oan de slach mei de tariedingen. We moatte foar soks op tiid witte oft it trochgean kin."