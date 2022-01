Nije generaasje natueriismasters wurdt oplaat; kennis fêstlein yn 'Gilde'

"Zo'n grote respons hadden we niet verwacht", seit Rieks Poelman, hy is foarsitter seksje natueriis fan de KNSB en sels iismaster. "Er zijn zo'n 400 verenigingen in Nederland. We dachten gemiddeld een persoon per vereniging te krijgen, en dan mochten we niet mopperen. Dat het er nu twee keer zoveel zijn, is overweldigend en overdonderend. En het vergt ook wel wat van de organisatie om ze allemaal aan de bak te krijgen."

Se sochten benammen jongere minsken, tusken de 20 en 40 jier. "Die groep heeft massaal gereageerd. Daarmee zien we kans om de knowhow die bij de oude ijsmeesters aanwezig over te dragen aan volgende generaties, zodat we in de toekomst ook op mooie ijsbanen kunnen blijven schaatsen."

Op de yntroduksjejûn is de nije iismasters ferteld wat se ferwachtsje kinne yn de kursus.