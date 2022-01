GGD en RIVM kinne tal positive testen net oan | Ekstra beried giet net troch

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 908 nije coronabesmettingen registrearre by it RIVM. It werklike tal positive tests leit nei alle gedachten heger, mar it slagget de GGD'en en it RIVM net om it hege tal meldingen allegear te ferwurkjen.

De ôfrûne trije dagen binne der dêrom yn Nederlân yn totaal sa'n 27.000 positive tests minder trochjûn. It RIVM en de GGD'en wurkje deroan om dy efterstân wer yn te heljen. It is net dúdlik hoefolle fan dy gefallen yn Fryslân binne.

Lanlik leit it tal nije coronabesmettingen op 39.978.