Boargemasters komme by elkoar foar ekstra beried | Europa donkerread

De boosterprik is hiel effektyf om sikehûsopname by covid-19 foar te kommen. Dat stelt it RIVM op grûn fan sikehûssifers oer de lêste twa moannen. Belangrike kanttekening is wol dat de sifers foaral gean oer de deltafariant, dy't ûnderwilens ferkrongen is troch de omikronfariant.

De beskerming foar minsken mei in ekstra yninting wie 97 prosint tsjin sikehûsopname en 98 prosint tsjin IC-opname. Wa't de basisynintingen hân hat, wie foar 85 prosint beskerme tsjin opname en foar 93 prosint tsjin IC-opname.

Foar net-faksinearden is it risiko om mei corona yn in sikehûs te kommen, wie yn de ûndersochte perioade 33 kear heger as ien dy't alle prikken hân hat.