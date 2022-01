Gemeente hâldt enkête: dit spilet der by de Harnzer jongelju

Om te hearren wat der better kin, hâldt Jongerenwerk enkêtes op strjitte of digitaal en der komme meitink-jûnen. Jongelju lykje aardich tefreden oer de stêd, fernimt jongereinwurker Barend Jan Baars.

Fan jeugdhonken oant simplakken

"Natuurlijk valt er iets te verbeteren, want dat is er altijd. We horen bijvoorbeeld veel behoefte aan een buitenzwemplek. We hebben hier een strand, maar dat is soms toch wel een eindje fietsen. Er zijn jongeren die willen graag een plek in de stad, waar je veilig kunt zwemmen. Er is ook behoefte aan een plek waar ze kunnen hangen zonder dat ze voor overlast zorgen. En verder loopt het echt heel erg uiteen", seit Baars.

Oare saken dy't neamd wurde, binne mear jeugdhonken, sitplak op it strân of in bioskoop, mar ek mear kleanwinkels en in fêstiging fan fastfood-broadsjessaak Subway.

It idee foar de enkête kaam yn in petear dat Jongerenwerk hie mei wethâlder Erik de Groot. Se fregen har doe ôf wat der eins spilet ûnder de Harnzer jongerein.