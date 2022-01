VVD-Europarlemintariër Jan Huitema: "It taboe moat fan kearnenerzjy ôf"

Kearnenerzjy wurdt troch guon partijen sjoen as 'grien', omdat der by de produksje fan elektrisiteit gjin CO2 útstjitten wurdt.

Saakkundigen fan TNO en de TU Delft neamden noch mear foardielen: kearnenerzjy leit in folle lytser beslach op de romte as wyn- en sinneparken. En it is boppedat folle stabiler yn de enerzjyproduksje. Ek giet in kearnsintrale neffens professor Jan Leen Kloosterman fan de Technische Universiteit Delft folle langer mei as in wynturbine op see.

Minder ôfhinklik

It opwekken fan kearnenerzjy kin der ek foar soargje dat Nederlân folle minder ôfhinklik wurdt fan de ymport fan gas út lannen as Ruslân. Boppedat wurdt der wurke oan in nije generaasje kearnsintrales dy't neffens Kloosterman in stik feiliger en skjinner is as de âlde.

Lytsere reaktoaren

De kearnsintrale fan de takomst bestiet nei alle gedachten út in pear lytsere reaktoaren byinoar, yn stee fan ien grutte. Mei nije techniken is de kâns op in grut ûngelok lykas yn Tsjernobyl folle lytser en ek produsearje de sintrales hieltyd minder radioaktyf ôffal.

Kloosterman pleitet dêrom foar mear ynvestearringen yn it ûntwikkeljen fan nije kearnsintrales, want Europa driget no efterop te reitsjen yn ferliking mei Sina en Amearika.

Feiligens

"In kearnsintrale moat fansels yn it foarste plak feilich wêze", seit VVD-Europarlemintariër Jan Huitema. "Mar sa'n nij type feilige kearnsintrale mei fan my wol yn Fryslân komme."