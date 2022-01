Wer 50 minsken wolkom yn 'e tsjerke: "We hebben elkaar gemist"

It advys is wol om te wurkjen mei in reservearringssysteem en om minsken in fêst plak te jaan. By binnenkomst soe it bêste in mûlkapke droegen wurde kinne, mei de tsjinst sels mei dy ôf. Tsjerkerieden meie wer byinoar komme en ek kategeze en jongereinwurk is wer mooglik.

Sjonge mei mate

Koaren meie wer repetysjes hâlde as sy mei in coronatagongsbewiis wurkje. "En zang in de kerk mag wel, maar met mate en ingehouden. Dat is het advies", seit klassisdûmny Beekman.

Sûnt 19 desimber halden de measte tsjerken harren oan it advys om tsjinsten sûnder publyk te hâlden. Gemeenteleden moasten de tsjinst dan thús folgje op ynternet.