Plysje hâldt man oan dy't yn Drachten út buske wei bern oanspruts

It bern is der net op yngien, der is doe wol melding dien by de plysje. It Iepenbier Ministearje en de plysje sizze dat se de melding serieus naam ha en in ûndersyk begûn binne. Op basis dêrfan is de bestjoerder fan it buske no oanholden. Hy wurdt heard.

Alden fan ferskate basisskoallen ha in e-mail krigen oer it ynsidint. Bern ha op skoallen fan learkrêften ynstruksjes krigen oer wat se dwaan moatte as se oansprutsen wurde troch frjemden.