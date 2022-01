HEA! Poatbekapper Dijkstra hat noch lang net syn nocht

Jappie Dijkstra (82) fan Tsjom is al 52 jier poatbekapper. It wie altyd al syn wurk, mar nei syn pensjoen is hy der noch altyd trije moarnskoften yn de wike hobbymjittich mei besteld. Hy hâldt fan kij en fynt it moai om de bisten te helpen. Yn syn hok thús hat er al it âlde ark dat er eartiids brûkte noch oan de muorren hingjen. "Fan alle jierren haw ik noch wol in tange."