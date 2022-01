Krityk fan fytsers en doarpsbelang op plan foar fytspaad lâns A7 by Snits

Doarpsbelang Top en Twel wol graach in fytsbrêge of -tunnel op it plak fan de besteande rotonde. Yn it foarstel fan de gemeente stiet dat dat gjin goeie oplossing is. De gemeente moat dan romte kreëarje foar de útrinners fan in brêge of in tunnel.

In brêge soe neffens it ûndersyk in 'landmark' wêze kinne, mar foar fytsers is it in tige grut hichteferskil om te oerbrêgjen. Foar in tunnel moat de rotonde optild wurde. Dat soe neffens it gemeentebestjoer skande wêze. "Der komt in tydlike oplossing foar it autoferkear op de rotonde en al dy ynvestearringen wurde mei it optillen fan de rotonde teneate dien."