Fryske kultuersektor lit fan him hearre mei protest: "Iepen, iepen, iepen!"

Dêrom liet Tryater it der net by sitte. Der folge in protestmars fan Tryater nei it Saailân ta. Dêr wie noch in aksje: it Fries Museum hie in yoga-studio ynrjochte. Dat soe earst binnen, tusken de skilderijen. Mar om't de boargemaster oankondige hie te hanthavenjen en se de aksje dochs trochsette woenen, waard útwykt nei it Saailân.