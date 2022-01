GGD hopet dat OMT nei karantêneregels sjen wol: sa'n 3.000 Fryske bern thús

De skoallen binne noch gjin ta wiken los nei de krystfakânsje, mar dochs is de wjerslach fan de besmetlike omikronfariant al dúdlik sichtber yn it Fryske ûnderwiis. Der binne 87 basisskoalleklassen nei hûs stjoerd en yn it fuortset ûnderwiis hat de GGD 16 coronaklusters yn byld.

Soargen

De regel is dat by trije besmette bern de hiele klasse nei hûs ta moat, mar neffens de GGD is it mar de fraach hoe hâldber dat is. "Dat ligt bij het onderwijs zelf, maar we maken ons daar wel zorgen over", seit Derk Moor fan GGD Fryslân.