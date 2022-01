Hieltyd mear minsken lûke mei winterske temperatueren baantsjes yn it iepen wetter. Troch de coronakrisis lei der in soad stil, mar swimme koe noch wol. Sa ek yn Wurdum, dêr't alle dagen in pear fanatikelingen moarns it wetter yn dûke. "It is in lekkere start en kinst der de hiele dei wer tsjin."