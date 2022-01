Drachtster André Cats nije direkteur fan sportkoepel NOC*NSF

Maurits Hendriks kundige earder syn opstappen al oan, hy ferlit NOC*NSF fan 1 april ôf.

Cats is gjin ûnbekende by de sportkoepel, earder wie hy dêr prestaasjemanager. Ek wie hy ûnder oare topcoach by it swimmen, fjouwer kear 'chef de mission' by de Paralympyske Spelen en belutsen by de Nederlanners op de Olympyske Spelen.

Hy hat tsjin de NOS sein dat it in 'dreambaan' is dêr't hy al lang nei út sjocht. Nei de Spelen yn Tokio begûn er serieus nei te tinken om te sollisitearjen op de funksje.