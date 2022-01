Van der Molen oer beskuldigingen Wilders yn Twadde Keamer: "Der is in grins"

Under it debat ûntstie ek argewaasje oer it optreden fan keamerfoarsitter Vera Bergkamp. Dy hie neffens guon keamerleden Wilders it wurd ûntnimme moatten op it stuit dat er te beskuldigjend waard yn de rjochting fan persoanen.

Wilders liet him ek negatyf út oer keamerleden dy't in holdoekje drage. Dy soene neffens him 'ûnbetrouber' wêze. Ek dy útlitting is der neffens Van der Molen fier by troch.