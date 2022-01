Stek by skoalle Noardwâlde om oerlêst tsjin te gean: "Hopen dat het afschrikt"

De gemeente is net bliid mei de oerlêst fan de jongerein. Se soenen guod ferniele en graffity spuitsje. Dêrom steane der al gjin boarterstastellen mear op it skoalplein. Dêrnjonken leit der in soad ôffal op it skoalplein, wêrûnder drugsôffal, neffens de gemeente.

Der soe ek sprake wêze fan yntimidaasje troch de jongerein. De gemeente seit dat de skoalbern dêrtroch net feilich op it plein boartsje kinne en dat foarbygongers har ek ûnfeilich fiele. Mei it stek hoopje se dat dat no klear is. "We gaan zien of het helpt."