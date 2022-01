Berne-opfang Thuis bij Thea fallyt, 450 bern troffen

It fallisemint is op eigen fersyk útsprutsen. It bedriuw koe it personiel en de krediteuren net mear betelje, seit kurator Ton van Geenhuizen. Yn it ferline wiene de aktiviteiten net alhiel kostendekkend. De lege besetting troch corona wie de genedeklap.

"Trochstart liket mooglik"

De opfang is fan 'e wike noch iepen. Foar de perioade oant ein febrewaris ûndersiket de kurator wat de risiko's binne as se trochgean mei de ûndernimming. Fuortsetting liket wol mooglik te wêzen. De kurator is dêrfoar ôfhinklik fan de ynset fan de meiwurkers. Fanwege sykte troch corona of ferplichte thúskarantêne is it ekstra dreech de besetting foarinoar krijen.

De kurator giet derfan út dat de measte berne-opfanglokaasjes fan Thuis bij Thea wol yn stân bliuwe kinne. Der hawwe harren al meardere oernamekandidaten meld.

Thússoarch ek fallyt

Njonken de berne-opfang falt der ek noch in ûndernimming foar thússoarch ûnder Thuis bij Thea. De Home Instead Thuisservice Friesland Zuid-West is ek fallyt. Dy wurket fan 'e wike noch troch. Dêrnei wurde de risiko's fan langere fuortsetting ek op in rychje set.

De ûndernimmer seit al in mooglike oernamekandidaat te witten. De kurator hat noch net mei him praat.