Tûzenen Fryske skoalbern sitte thús | Supermerken benaud foar lege skappen

Yn hiel Fryslân sitte op dit stuit sawat trijetûzen skoalbern thús yn karantêne, omdat by har yn de klasse op syn minst trije bern besmet binne mei it coronafirus. Oarsaak is de bot besmetlike omikronfariant. En de strange regels: bij trije besmette bern moat de hiele klasse nei hûs.

Rûnom yn it lân is dit it byld, tûzenen bern dy't thús sitte fanwege corona. De rop om de strange regels los te litten begjint lûder te wurden.

Mar it is wol in dilemma, seit wurdfierder Derk Moor fan de GGD Fryslân: "Als zoveel kinderen thuis komen te zitten van onderwijs, dan is dat niet goed. Aan de andere kant als we de besmettingen zomaar door laten gaan; de kinderen in de basisschoolleeftijd zijn voor een groot deel nog niet geprikt. En hoe gaat de variant dan landen bij de mensen die niet zijn geprikt? Dat weet je natuurlijk nog niet heel goed."