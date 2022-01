Coronanijs 19 jannewaris: Tûzenen Fryske skoalbern thús | Boargemasters kritysk

Neffens CBL-direkteur Marc Jansen komme filiaalmanagers fan supermerken hieltyd faker yn in situaasje terjochte dêr't se hiele ôfdielingen, lykas dy foar bôle of griente en fruit, slute moatte trochdat te folle personiel útfallen is. "Voor specifieke afdelingen heb je specifieke kennis nodig. Je kunt niet zomaar iemand van de bakkerijafdeling vervangen door iemand van een andere afdeling", seit er. "We gaan echt zien dat schappen leeg beginnen te raken."

It regear ferromme ferline wike al de karantêneregels. Minsken dy't minimaal in wike lyn harren boosterprik hân hawwe en gjin coronaklachten hawwe, hoege tenei net yn isolaasje nei kontakt mei ien dy't mei corona besmet is. Mar neffens it CBL smyt dat dochs noch problemen op foar de jongeren dy't yn supermerken wurkje. Jongeren ûnder de 18 jier kinne noch gjin boosterprik helje.

De brânsj wol dêrom dat supermerkmeiwurkers en oare minsken mei in krúsjaal berop frijsteld wurde fan karantêne nei kontakt mei in besmet persoan, op betingst dat se klachtefrij binne. Dat moat dan dus ek jilde foar wurknimmers sûnder faksinaasje of booster, seit Jansen.