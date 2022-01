Boargemaster Buma ferbiedt aksjes musea en teäters | Tryater mei 'freedsum protest' nei Saailân ta

De FNP freget oan Deputearre Steaten om troch te gean mei coronastipe foar lytse maatskiplike inisjativen, de saneamde '500-euro regeling'. It docht neffens de partij bliken dat it beskikbere coronajild fan de Provinsje ferline jier net folslein opbrûkt is. Wurdfierder Gerben van der Mei stelt skriftlike fragen om it oerskot op'e nij yn te setten.

Provinsjale Steaten hawwe op 10 desimber in brief krigen oer de regelingen binnen it provinsjale coronastipepakket No en Moarn. Dêrút docht ûnder oaren bliken dat it budzjet fan de stiperegeling fan '500 euro projekten' (oardel ton) skjin opbrûkt is. Lytse maatskiplike inisjativen hawwe it jild graach brûkt. Op oare ûnderdielen binnen it 'No en Moarn-pakket' is lykwols jild oer.

De FNP merkt dat der grut ferlet is by minsken om elkoar wer te moetsjen, ek al is it yn in lytse setting. It provinsjale jild fan de '500 euro-regeling' kin dêrby neffens de partij helpe.