'Boargemaster Buma ferbiedt aksjes musea en teäters' | GGD begjint wer mei pop-uplokaasjes

De oerlêst op strjitte is yn de coronapandemy yn de ôfrûne twa jier foars groeid. De plysje is it ôfrûne jier yn Nederlân 536.747 kear útriden foar oerlêst ûnder jongerein, betize persoanen en dak- en thúsleazen, lûdshinder en iepenbiere dronkenskip. Yn 2019 wie dit noch 366.809 kear. Dat docht bliken út sifers fan de Nasjonale Plysje, skriuwt NRC.

De oerlêst op strjitte nimt al tsien jier ta, meast mei sa'n 4 oant 5 persint, mar sûnt de coronapandemy naam it tal ynsidinten mei hast de helte ta. De grutste taname is ûnder jongerein. Ut de plysjesifers docht net bliken wat de oerlêst is.