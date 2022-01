De toan fan Froukje Sijtsma: "Scheuren door Groningen"

Jierren wenne se noflik yn in flatsje yn de stêd Grins, mar har boppebuorlju krigen in poppe dy't de hiele dei skriemde, dat it thúswurkjen wie net mear te dwaan. In hûs yn har ientsje keapje bliek ûnmooglik yn dizze tiid en de kommersjele hierprizen wegeret se ek te beteljen. Se wennet dêrom foar in pear sinten antykraak yn Loppersum tusken de âlderein yn in soarchkompleks dat ein dit jier sloopt wurdt fanwegen de ierdbevingsproblematyk.

Dit wykein gie ik by har del. Yn de trein nei Loppersum beseach ik op de webside fan RTV Noord de bylden fan de fakkeloptocht yn Grins. Sûnder geweld makken sa'n 10.000 minsken dúdlik dat de gaskraan definityf ticht moat en dat ôfspraken neikommen wurde moatte. Akteur Marcel Hensema, bekend fan de searje Hollands Hoop, besocht mei in speech yndruk te meitsjen op Den Haag: "Minister-president Rutte, uw beleid splijt gezinnen, uw beleid splijt hele dorpen, uw beleid splijt een heel land."

Ik harkje nei de ferhalen fan minsken dy't yn de fakkeloptocht meirinne. Ik skrol fierder. Yn in kollum fertelt Erik Hulsegge oer in wierbarde giseling yn 1983. Lilke boargers bestoarmen it gasbedriuw yn Winschoten en hâlden de bestjoerders in skoft fêst. Al tsientallen jierren besykje de Grinslanners dúdlik te meitsjen dat de gaskraan ticht moat. Mei machtsfertoan, mei fakkels, mei triennen. Mar it liket allegear gjin yndruk te meitsjen op it polityk sintrum fan Nederlân.

As ik útstap by it treinstasjon fan Loppersum wachtet Anita my al op. Wy sille in part fan de autotocht 'Scheuren door Groningen' meitsje. Efkes in rûntsje gas jaan troch it hert fan it ierdbevingsgebiet fan Grinslân. De rûte is in inisjatyf fan de Groninger Bodem Beweging. In toeristyske rûte lâns gaswinlokaasjes en gebouwen mei dikke skuorren. It fielt wat dûbeld. We wolle ús net as ramptoerist opstelle, mar wolris mei eigen eagen sjen wat dy ierdbevingsskea no ynhâldt.

We begjinne yn Loppersum, in prachtich doarp fol mei grutte filla's en ymposante wenten. Op ferskillende plakken sjogge we hoe't ûnder oare troch Fryske boubedriuwen de skea wersteld wurdt en hoe't gebouwen ferstevige wurde. Fan sa'n 27.000 huzen yn it ierdbevingsgebiet moat noch beoardiele wurde oft se fersterke wurde moatte. It ministearje fan Binnenlânske Saken hopet yn 2023 mear dúdlikheid te jaan. Yn 2028 moatte alle wurksumheden dien wêze.

It fielt in bytsje as binne wy op fakânsje. De doarpkes yn it easten fan Grinslân binne pittoresk. By de Andreastsjerke yn Westeremden rinne wy lâns de midsiuwske pastorywente. Dizze gebouwen lykje de ierdbevings goed te trochstean, mar fierderop stean ferskate huzen yn de stegers. It is in tryst skouspul sa midden yn it doarp.

Wy ride troch en flakby it doarpke Huizinge stappe we út by Plaats Melkema, in buorkerij dêr't begjin 14e iuw al oer skreaun waard, en dy't de lêste tsientallen jierren as hoarekagelegenheid brûkt waard. Mar gjin 'kovvie mit Grunneger kouke' mear hjir op dizze histoaryske lokaasje. Yn 2015 moast it ticht, om't it troch de ierdbevingsskea net mear feilich wie.

De NAM kocht de pleats op en droech it letter oer oan de stichting Het Groninger Landschap. Bedoeling is dat Plaats Melkema dit jier nei alle wurksumheden wer iepen kin. Dat jildt ek foar de let-goatyske krústsjerke yn Middelstum, in ymposante tsjerke fan 1445. Mobile wc's en izeren stekken foarmje in skraal dekôr fan it godshûs. Al moannen wurdt der wurke om de tsjerke te werstellen en te fersterkjen.

Oer de hiele rûte wapperet de Grinzer flagge, tsjin in eftergrûn fan rûge loften en grauwe klaaigrûn. It rekket my. Is dizze pynlike rûte wier nedich om minsken bûten Grinslân dúdlik te meitsjen hoe ferskriklik oft de situaasje hjir is?

As Anita en ik bûten op in bankje yn Middelstum in bakje kofje drinke, komt in man it hûs út en begjint in praatsje mei ús. "De bodem van de subsidiepot was vorige week in een mum van tijd in zicht. De rijen waren lang en mijn dochter kwam er niet tussen. Kijk, haar huis zit vol scheuren en het blijft onduidelijk of ze geld krijgt om haar huis te herstellen en versterken. Laat Den Haag hier eerst maar eens een pot met geld brengen, voordat ze nog meer goud hier uit de grond halen."

Moat ik it dy oanriede om ek ris in rûntsje gas te jaan en te 'Scheuren door Groningen'? Of sil ik de Friezen oanmoedigje om by de folgjende fakkeloptocht mei de Grinzers mei te rinnen om dúdlik te meitsjen dat it Noarden net langer wingewest wêze wol? Want de gaswinningproblematyk spilet no dan miskien foaral yn Grinslân, foar't wy it witte kinne wy yn Fryslân ús eigen toeristyske fyts-, kuier- en autorûte opsette lâns gaswinlokaasjes en ierdbevingsskea.

'Alderferskuorrendst, in treasteleaze reis lâns skuorren yn muorren.' In yndrukwekkende reis dêr'tst dy fergapje kinst oan de stutten fiskershûskes fan Moddergat, de ynsakke Mariatsjerke by de seedyk fan Wierum. Fryske flaggen dy't wapperje op de rûte nei de net mear tagonklike terp fan Hegebeintum en in lekker bakje kofje mei echte Fryske sûkerlatte mei útsjoch op de stekken rûnom de midsiuwske Aldehou, dy't no pas echt bryk stiet. Giest mei op reis?"