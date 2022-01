Nije bestimming foar âlde gebouwen om wenningkrapte tsjin te gean

By de ferbouwing kamen guon âlde eleminten wer nei boppen. "De fliertegels ha we werom fûn. We wisten net dat dy hjir noch sieten." En de kantine is ek noch foar in part yn de âlde steat. "Dizze tegels bliuwe hjir allegear yn sitten, dêr dogge we net folle mear oan." Dat jildt ek foar de âlde klús en de brievebus.

De ûndernimmers ha ynspile op de grutte fraach nei wenromte yn Burgum. "We besykje in moai gebou yn Burgum te hâlden en der noch in pear sinten oan oer te hâlden", fertelt Holwerda. Hy hopet dat de apparteminten mei de boufak klear binne.

Net sa maklik yn Stiens

Yn Stiens stiet de âlde spoarremize leech. Neffens ûntwikkelder Blue Banner is der genôch romte foar sa'n 30 wenningen, mar dat is yn de praktyk net samar klear.

LEO Middelsé socht út wat der mei de remizeloads fan Stiens gebeure moat: