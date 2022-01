Sloardich spul Hearrenfean gjin ynsidint, fynt trainer Johnny Jansen

Neffens Jansen hie syn ploech yn de begjinfaze op 1-0 komme moatten, mar dat barde net. "We waren heel slordig, helemaal in de eindfase. Er moet kwaliteit geleverd worden, maar dat was vandaag echt onvoldoende."

Foarsetten wienen te hurd, kamen achter de man of der stie hielendal gjinien foar de goal. Jansen makket in hast mismoedige yndruk.

It wie bekend dat Go Ahead Eagles in stugge ploech hat. "Dus moest het tempo hoog zijn", seit Jansen. "De eerste twintig minuten kwamen we nog best vaak door over de zijkanten, maar toen viel de 0-1. Die tegengoal viel heel makkelijk, terwijl ik vind dat we toen controle hadden en zelf op voorsprong hadden moeten komen."

Fersleinens yn de klaaikeamer

It ferlies komt hurd oan by Hearrenfean, fertelt bûtenspiler Anthony Musaba. "We zaten echt aangeslagen in de kleedkamer."