Operaasje Fryske Flagge: Nynke van der Kloet op fakânsje yn Fryslân

Dizze kear is de Fries om utens net yn it bûtenlân, mar op fakânsje yn Fryslân. "Efkes in wykje werom, en freed dy kant wer op", seit Van der Kloet. Se komt fan Drachten, en se mist it hjir wol. "Hjir is alles om dy hinne bekend, kinst alles watst hearst ferstean. En alle minsken dy'tst kenst, famylje, freonen, elkenien wennet hjir fansels."

No't se in wike werom is yn Fryslân, wol se safolle mooglik famylje en freonen wer efkes sjen. "Ik ha in hiel skema makke, mar elkenien dy't ik ken wennet yn Drachten, of tichteby. Efkes by beppe del, of heit en mem, ik sliep by myn sus, dus dat is gesellich."

By de boer op it lân

Oan de oare kant is se tige wiis mei it plakje dat se mei har man yn Noarwegen hat. "We hiere in hûske, we wenje by in boer op it lân. We wenje tsjin in boskrâne oan, hûndert meter rinne en we binne yn it bosk. Der rint in grutte rivier by ús del en we ha útsicht op de bergen."