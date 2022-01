Alwer fertraging foar rekonstruksje tsjerketoer Finkegea

Oannimmer Kemper yn Oldeholtpea sit nammentlik te wachtsjen op de boumaterialen, sa as hout en stiel. Troch de coronakrisis waard dêr in skoftke minder fan produsearre. Doe't de ekonomy wer op gong kaam yn 2021, naam de fraach ta, en sa ek de problemen. Hieltyd mear boubedriuwen hiene lêst fan in tekoart oan boumaterialen en hegere prizen.

By de rekonstruksje brûke se in âlde toer fan in katolyk manljussikehûs. Yn de simmer fan 2020 wie dy toer al by it boubedriuw yn Oldeholtpea. Dy hope doe de twaddehânsk toer dat jier noch pleatse te kinnen.