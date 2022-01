Keramykmuseum Princessehof krijt 80 tûzen euro foar nije oankeapen

It Princessehof hie de oanfraach foar it jild dien by it Mondriaan Fonds. Dy wie posityf en spruts entûsjasme út oer it plan fan it museum om 'urginte en maatskiplike tematyk mear sichtber en fielber te meitsjen'.

Wendy Gers is sûnt novimber konservator by it Princessehof. Under har lieding presintearret it museum mei yngong fan novimber 2022 oer ferskate jierren tolve tentoanstellingen oer duorsumens. De fokus leit dêrby op keramyk mei minder impact op it miljeu as de tradisjonele keramyk.