Poepjes: oanlis fan sinnepanielen op dakken moat foaral trochgean

By it ferbetterjen fan it Fryske elektrisiteitsnetwurk is jild net it iennichste probleem. It is foar Liander bytiden ek lestich om genôch meiwurkers te finen foar it útbouwen fan it elektrisiteitsnetwurk.

"We moatte it der mei Liander ek oer hawwe oer hoe't je hjir minsken foar opliede. We kinne as politisy wol betinke hoe't it moat, mar as de 'hantsjes' der net binne om it wurk te dwaan wurdt it lestich."