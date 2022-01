Delgong keapkrêft komt hurd oan: "Alles gaat omhoog, behalve onze inkomens"

"Eerst vroegen we twee euro voor een warme maaltijd", seit Hubanic. "Dat was voor sommigen al een ontzettend hoge drempel. Toen hadden we veertig aanmeldingen. Nu is het gratis en hebben we veertig aanmeldingen. Dat geeft aan hoe dramatisch de situatie is."

Te min jild foar nije klean

Linda de Graaf runt by De Klomp de kleanútjefte. De doazen steane in steapels yn de lytse keammerkes, mar it is nea genôch, seit se. It ôfrûne jier seach De Graaf in grutte taname yn it tal minsken dat delkomt foar klean. Se moatte jild frijmeitsje foar de boadskippen, en hâlde dan te min oer foar nije klean.

"Boodschappen worden duurder, de gasprijzen gaan omhoog. Alles gaat omhoog, behalve onze inkomens." De Graaf sels is ek benaud foar de nije NIBUD-foarsizzings, al is se derfan oertsjûge dat se ek hjir wol wer in oplossing foar fynt.

Hoop fêstige op de polityk

Neffens Hubanic moat de oplossing lykwols út de polityk komme. It leafst soe er sjen dat minsken mei in frijwilligersfunksje dêrfoar betelle wurde. In soarte fan Melkertbaan-nije-styl. As dizze minsken dan fertsjinje op it nivo fan it minimum ynkommen, soe dat de klap fan de ynflaasje opfange kinne.

In ferlykber plan wurdt al útfierd yn Grinslân, fertelt Hubanic. Hy hopet dat de lokale polityk mei troch de gemeenteriedsferkiezingen beweegd wurdt om it ek hjir yn Ljouwert te besykjen.