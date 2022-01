Lêste stap op wei nei wrâlderfgoedstatus Planetarium: dossier ynlevere yn Parys

Yn 2003 wie der in bestjoerslid dy't mei it idee kaam. Sûnt 2010 stiet it Planetarium op in nominaasjelist. "We moesten eerst de Nederlandse staat overtuigen, sinds 2010 werken we samen met de ministeries om een goed dossier samen te stellen."

Dit jier komt in kontrôlekommisje fan it UNESCO del yn Frjentsjer. It definitive beslút soe dan yn july 2023 komme moatte.