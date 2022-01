Veenker dochs mei fjouwermansbob nei Spelen: "In emosjonele rollercoaster"

De ploech fan stjoerman Ivo de Bruin foldocht net oan de easken fan NOC*NSF, mar wol oan de ynternasjonale easken. De sportkoepel makket no in útsûndering, omdat de fjouwermansbob lêst hân hat fan de coronapandemy.

Veenker krige it goede nijs te hearren yn in fideobelpetear mei it hiele team. "Doe sei de technysk direkteur: jim meie! Elkenien waard gewoan hielendal gek. Janke, skreauwe, wit ik folle. Ik rûn nei de foardoar ta, want ik wie krekt op it parkearplak thús. Ik wist net wat ik sizze moast. Ik ha de hiele dei adrenaline hân."