Veenker dochs mei fjouwermansbob nei Spelen

De ploech fan stjoerman Ivo de Bruin foldocht net oan de easken fan NOC*NSF, mar wol oan de ynternasjonale easken. De sportkoepel makket no in útsûndering, omdat de fjouwermansbob lêst hân hat fan de coronapandemy.

Veenker is sprakeleas, skriuwt er op Instagram. "Ik bin sa grutsk en tankber. We ha oant de ein oan it striden west, ik bin sa bliid dat it wat opsmiten hat."

Ofrûne wykein hiene Veenker en syn maten noch ien kâns om har streekrjocht te pleatsen foar de Winterspelen. Se hienen dan by de bêste acht sitte moatten. Dat slagge net, mar neffens NOC*NSF fertsjinnet de ploech dochs in plak op de Spelen.