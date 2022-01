Lida Dykstra nominearre foar Flaamske literatuerpriis De Boon

It boek fan Dykstra is ien fan de fiif nominearre boeken. "Ik hie net tocht dat wy it helje soene", seit de skriuwster. De boeken hawwe allegear wat bysûnders, mar binne hiel ferskillend, fertelt se. Der wiene yn totaal 600 ynstjoeringen foar dizze kategory fan De Boon, de priis dy't dit jier foar it earst útrikt wurdt.

De nominearren krije allegearre in priis fan 2.500 euro. It boek dat troch de faksjuery as winner keazen wurdt krijt gjin 2.500 euro, mar 50.000 euro. Dykstra en Fila binne tegearre nominearre, dus de priis diele se, seit Dykstra.

Njonken de faksjuery kin it publyk, ek yn Nederlân, stimme op har favoryt. De publykswinner krijt nochris 5.000 euro. "Ik hoopje dat hiel Fryslân achter my stean sil", seit Dykstra. De útslach wurdt 24 maart bekend makke.

Twatalige berne- en jeugdboeken

Skriuwster Lida Dykstra fan it Hearrenfean skriuwt sûnt 1992 berneboeken yn it Frysk en it Nederlânsk en set har eigen boeken oer fan de iene nei de oare taal. Njonken printeboeken en boeken foar begjinnende lêzers, skriuwt se foar de âldere jeugd.

Dykstra is sûnt jannewaris 2020 ek berneboekeambassadeur en bliuwt dat ek yn 2022 noch.