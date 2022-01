Iensumens ûnder Friezen leger as lanlik, fertrouwen yn inoar groeit

Alderein fielden har yn 2020 just minder iensum as fjouwer jier earder. Oan de oare kant jouwe hieltyd mear Friezen oan wyk- en doarspgenoaten help oan te bieden. It giet dan om it dwaan fan bygelyks boadskippen, helpe by kompjûterproblemen of in praatsje meitsje mei ien dy't dat nedich hat.

Friezen fertrouwe inoar mear

Foar de tredde kear op rige stelt it FSP in groei fan it fertrouwen dat Friezen yn inoar hawwe fêst. It persintaazje lei yn 2017 op 67 persint, twa jier letter op 71 persint en yn 2021 joech 74% fan de Friezen oan fertrouwen te hawwen yn oare Friezen. It FSP meldt dat it fertrouwen yn de oerheid ôfnimt, nei't it yn it begjin fan de coronatiid just heech wie.