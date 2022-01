HEA! In hut mei in húske

Der sitte ek al in 'loungeromte' en in wc yn. It bouwurk wurdt foaral makke fan pallets dy't se wol út it doarp krije, de hammers en spikers nimme se sels mei.

De hut stiet midden yn it doarp, by de boarterstún. De gemeente hat der oant no ta noch neat fan sein, mar as dat barre soe, geane de jonges yn protest.