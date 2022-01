IM easket maksimale wurkstraf foar deadlike oanriding yn Wolvegea

Offisier fan justysje Ingrid Kluiter easke tiisdei de maksimale wurkstraf fan 240 oeren tsjin de bestjoerder, plus in rydûntsizzing fan in healjier.

Remproef

It slachtoffer stuts efter har rollator de dyk oer op in oerstekplak foar fytsers en fuotgongers. Se wie ûnderweis nei hûs en kaam fan it âldereintehûs oan de oare kant fan de dyk. De fertochte hat har nea sjoen.

Pas op it alderlêste momint waard der remme. Neffens de analyze fan de plysje hat de man te hurd riden. Op basis fan in remproef dy't de folgjende dei útfierd is, moat de Havelter neffens de plysje minstens 75 kilometer yn it oere riden hawwe, wylst 50 it maksimum wie.

Dat bestried de fertochte mei klam. Neffens him en syn advokaat wie de remproef dien wylst de dyk drûch wie.

Op de jûn fan de oanriding soe it motreind hawwe en wie it asfalt fochtich. Boppedat soe it oerstekplak tsjuster en ûnoersichtlik west hawwe. In oare automobilist skatte dat de fertochte ûngefear 60 yn it oere ried. Hy hie de oerstekkende frou wol sjoen.

'Snelheidsduivel'

De offisier hold der rekken mei dat de fertochte net bekendstiet as in 'snelheidsduivel' en dat er nei it ûngelok kontakt socht hat mei de neibesteanden.

De rjochtbank docht op 1 febrewaris útspraak.