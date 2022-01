Wethâlder Roel de Jong nominearre foar titel 'Bêste lokale bestjoerder fan 2021'

Binnenlands Bestuur is in twawykliks tydskrift en in webside foar amtners en bestjoerders.



Der binne yn totaal trettjin nominearren. It Noarden is fierder fertsjintwurdige troch boargemaster Klaas Sloots fan de gemeente Stadskanaal en wethâlder Joop Brink fan de gemeente Coevorden.



De stimming rint oant en mei 30 jannewaris. De winner wurdt bekend op 3 febrewaris.