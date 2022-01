Fryske hynderpionier Frank Leyendekker op 92-jierrige leeftiid ferstoarn

Leyendekker waard yn Amearika ien fan de pioniers by de promoasje en ymport fan Fryske hynders. Hy stie ek oan de basis fan de FHANA, de Friesian Horse Association of North America.

Earste Fryske hynders nei Amearika

Leyendekker makke de oerstek nei Amearika yn 1948, mar de ferbining mei Fryslân bleau. "Yn Amearika seach ik as tweintichjierrige op in show in fantastyske fjouwerspan hynders. It idee hoe't dat derút sjen soe mei Fryske hynders hat my nea loslitten", fertelde er ferline jier noch yn in ynterview mei FHANA.

Hy wie ien fan de earsten dy't Fryske hynders nei Amearika helle. Mei de boat hiet dat in tocht fan sa'n fiif wiken, dêrom socht Leyendekker in sneller alternatyf. Hy wie yn 1977 de earste dy't Fryske hynders mei it fleantúch nei Amearika helle, yn in krat dat syn broer Sikke makke hie.

Passy foar Fryske hynders

Mei syn Fryske hynders ried er in hiel soad shows yn Amearika en Kanada. Hy krige mei de hynders boppedat in rol yn de film Coming to America mei Eddy Murphy.

Yn 2016 fertelde Leyendekker by Omrop Fryslân yn It Swarte Sulver oer syn passy foar de Fryske hynders: