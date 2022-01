Fryske hierprizen groeie it hurdst fan Nederlân, mar Fryslân bliuwt de goedkeapste

Yn hiel Nederlân wie de groei yn trochsneed 5,34 persint. Dat docht bliken út sifers fan Pararius.

Gemiddeld betellet in nije hierder yn Nederlân no 17,02 euro de kante meter. Yn Fryslân is dat 10,66 euro yn 'e moanne. Dêrmei is Fryslân de iennige provinsje mei in gemiddelde hierpriis ûnder de alve euro.

Yn de stêd Ljouwert moatte nije hierders gemiddeld wol mear as alve euro de kante kilometer op it kleed lizze. De priis gie dêr mei 15,15 persint omheech nei 11,28 euro de kante meter.

Noard-Hollân is mei 20,49 euro de kante meter de djoerste provinsje fan Nederlân, mar dêr wie de groei mar 0,6 persint.