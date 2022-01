't Stationnetje wreidet út nei Burgum, Surhústerfean en De Westereen

Meiwurker Marten van der Wal sjocht dat it konsept wurket. "In soad jongerein hawwe it gefoel dat sy hjir yntusken in twadde, as sels earste, thús hawwe. Wy sille jongerein ek nea loslitte, ek al giet it net. Mar sy moatte wol yn 'e gaten hawwe dat sy sels yn de lieding binne. Sadat sy rezjy op harren eigen libben pakke kinne."

It konsept sit sûnt it begjin yn it stasjonsgebou fan Hurdegaryp, en wreidet no út nei oare doarpen. Jongerein út de omkriten kinne op de lokaasjes wurkje oan libbensdoelen. Op de lokaasjes dy't al iepen wiene, komme deis om ende by de tweintich jongeren del, skat Van der Wal. Hy hopet dat der mei de iepening fan nije lokaasjes mear jongelju delkomme sille.

Middelbere skoalle ôfmakke

"Wie dit der net west, dan wie ik net slagge", fertelt de 16-jierrige Diede Hoekstra oer 't Stationnetje. "Ik wie op 'e middelbere skoalle net sa fan it learen, op skoalle wiene se der ek mei oan en doe ha se hjir hinne belle." Nei't er terjochte koe by 't Stationnetje hat er de middelbere skoalle ôfmakke. "Foarich jier bin ik slagge en dêr bin ik de minsken hjir hiel tankber foar."

Earder waard bekend dat 't Stationnetje nominearre is foar it Appeltje van Oranje, it tema is dit jier "Kansengelijkheid voor álle jongeren". Der kin noch oant en mei 21 jannewaris stimd wurde. It Appeltje van Oranje is in priis fan 25.000 euro en in brûnzen beeldsje makke troch prinses Beatrix.