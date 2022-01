De toan fan Jan de Groot: "Bekinde Bilkert?"

Krastes, ik wor dochs niet 'n bekinde Bilkert, wel? Der wil ik in elk gefal foor bedanke. Maar eerlik said dink ik dat 't spitig genog al die kant útgaat. Laat ik d'r dan drekt nag maar 's achteran sêge dat ik der echt niet op sit te wachten. Lessen saai een sels teugen mij dat ik 'n promininte Bilkert bin. Nou mot 't niet botter worre. 'n Promininte Bilkert... Help!

Hoe dan ok: ik wor dus herkind. Ok deur mînsen die't derfoor gyn bekfol teugen mij saaien, maar mij nou anhouwe en 'n praatsy beginne al binne wij al jaren heel goeie kunde fannander. Blykber hoort soks d'rbij en herkinne 'n prot kollumnisten dut.

De mînsen beginne dan fansels altiten over myn kollum. En tsja, hoe reagere je dan op kompliminten die't 'n prot mînsen geve? Nou, omgaan met kompliminten het nooit myn sterkste punt weest. Dus dan bin ik d'r wat ferlegen met of fan... Soks is fansels teugenstridig met de persoan die't bekind staat as arig bekryp, maar dan just op soa'n stoit niet weet wat-y sêge mot. Ik kin dan alleen maar 'n bedanky útbringe.

Maar wilens maalt 't in myn hoofd om en inenen weet ik d'r soa'n draai an te geven dat d'r 'n heel ânder onderwerp komt.

Ik krij dus 'n prot reaksys op myn kollums op 'Omrop Fryslân' en de 'Nije Bildtse Post.' At ik dan thús bin, en alles nag 's overdink, dan fyn ik fansels de kompliminten leuk, soa eerlik bin ik ok wel.

Sitewasys der't je ok faak wat ongemaklik bij foele, overkwam mij lessen bij de fiskarre. Ik bestelde twee lekkerbekkys en wilens ik wachtte, kwam d'r ok 'n frou an. "Dou bist dochs Jan de Groot, seun fan Tiny de Groot?" Ik befestigde dat. "Ja, ik herkin dij fan 'e foto bij dyn kollum." Ik wist weer even niet wat ik teugen hur sêge most. "Wilstou de groeten even an jim mim doen? Dou weetst dochs wel wie't ik bin?" Ik had werklik gyn idee wie't sij waar, maar hur fraag waar drekt al soa akelig befestigend dat ik niet sneu doen wou en saai: "Jawis. Sil ik doen. Komt goed."

Doe't ik myn fissys kreeg en op 'e fyts stapte, foeterde ik even in mysels: "Ferdikke, werom het dat frommes dan ok gyn kollum bij 'Omrop Fryslân?' Want dan had ik hur fast wel herkind en weten wie't sij waar...""