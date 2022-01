Noch gjin boosterprik foar jongerein op It Amelân | Kapsalon Theater ek yn Fryslân

Sûne bern fan 5 oant en mei 11 jier wurde tiisdei útnûge foar in faksinaasje tsjin it coronafirus. Harren âlders krije in brief, mei dêryn ynformaasje oer it meitsjen fan in ôfspraak. Takom wike set it prikken útein.

Bern krije in 'kinderdosis' fan Pfizer/BioNTech. Bern út itselde húshâlden kinne tegearre faksinearre wurde, as dêr plak foar is en as de âlders dat wolle. Alders moatte wol foar alle bern in aparte ôfspraak meitsje.

Sa'n 1,3 miljoen bern kinne in coronaprik krije. Sûne bern krije nei acht wiken in twadde prik. Kwetsbere bern fan 5 oant en mei 11 jier krije de twadde faksinaasje nei fjouwer wiken. Dizze bern koene ek al earder in prik krije. It giet bygelyks om bern mei it downsyndroom of mei in oanberne hertôfwiking. Sy rinne mear risiko by in besmetting.

Twivels

In protte âlders witte noch net of se har bern faksinearje litte. Likernôch de helte tinkt dat se dit wol dwaan sille. Dat docht bliken út sifers fan it RIVM. By de oare helte sitte in protte minsken mei twivels.



De Gezondheidsraad en dokters sizze dat it faksin feilich is foar bern. De kar foar faksinaasje fan sûne bern leit by de âlders, ûnderstreket it RIVM.